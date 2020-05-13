В Зарафшане экстренно эвакуировали 300 жителей из-за схода селя

По предварительным данным, из-за стихии были частично разрушены четыре дома. Сообщается, что жертв нет.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Мощный селевой поток накрыл территорию Навоийской области, в результате чего рано утром были эвакуированы 300 местных жителей, сообщают в МЧС республики.

По информации министерства, 13 мая с 02.30 до 04.30 из-за обильных дождей на территории города Зарафшан наблюдался сход селя.

По предварительным данным, в результате наводнения частично были повреждены четыре дома.

На место ЧС в срочном порядке было направлено 9 единиц техники и 70 сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям Навоийской области.

Спасатели эвакуировали 300 человек в безопасный район.

Сообщается, что жертв нет.