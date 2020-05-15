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Задержание сборщиков конопли

В Ташкенте задержали мужчину, который вырастил дома пять кустов конопли

© Sputnik / Сергей Титов
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200515/14139495/V-Tashkente-zaderzhali-muzhchinu-kotoryy-vyrastil-doma-pyat-kustov-konopli.html

В Яшнабадском районе в доме 44-летнего Нуриддина обнаружили выращиваемые им 5 кустов индийской конопли.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В Ташкенте 44-летний мужчина был задержан за выращивание конопли, сообщают в ГУВД.

"11 мая примерно в 11.30 в ходе проведения профилактических мероприятий в Яшнабадском районе в доме 44-летнего Нуриддина Р. обнаружили выращиваемые им 5 кустов индийской конопли", - говорится в информации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 270 ("Культивирование запрещенных к возделыванию культур") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Напомним, в марте в Узбекистане разрешили оборот каннабиса в промышленных целях - предусмотрено законом, который 17 марта подписал президент Шавкат Мирзиёев.

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До настоящего времени культивирование и оборот наркосодержащих растений являлись государственной монополией. Культивированием могли заниматься только госпредприятия и только в научных целях.

Теги:
наркотики, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие, конопля



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