Возьмите добавки: в одной из столовых Карши торговали коноплей

Горе-предпринимателя задержали с поличным при попытке сбыта 32 граммов наркотического средства, аккуратно завернутых в полиэтиленовый пакетик. Стоимость такой "добавки" составляла 100 тыс. сумов.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Сотрудники 1-го УКД ОВД задержали в Кашкадарье продавца одной из столовых частного предприятия. Прямо на своем рабочем месте мужчина приторговывал пакетиками с коноплей, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.

Горе-предпринимателя задержали с поличным при попытке сбыта 32 граммов наркотического средства, аккуратно завернутых в полиэтиленовый пакетик. Стоимость такой "добавки" составляла 100 тыс. сумов.

Кроме того, при личном обыске задержанного было обнаружено еще одна упаковка того же наркотического средства весом 94,2 грамма.

По данному факту следственным отделом при УКД ОВД города Карши в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Сбыт наркотических средств в крупном размере"). Предварительное следствие продолжается.

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В Узбекистане регулярно задерживают дельцов, изымая у них и уничтожая наркотики. Так, в сентябре прошлого года против жителя столицы возбудили уголовное дело за выращивание дома кустов конопли. Через месяц подобный случай был установлен в Термезе. Один из горожан также выращивал коноплю и хранил марихуану в спичечных коробках.