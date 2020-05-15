Улицы Самарканда затопило из-за дождей, спасатели откачивают воду — видео

По данным Узгидромета, на выходных ситуация не улучшится, ясная погода в городе установится только к середине следующей недели.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям ликвидируют последствия проливного дождя в Самарканде, сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

На улицах установлена спецтехника, с помощью которой спасатели откачивают воду из подтопленных махаллей. Из-за ливня образовались большие лужи, из-за чего передвижение по городу затруднено.

По данным Узгидромета, на выходных ситуация не улучшится, ясная погода в Самарканде установится только к середине следующей недели.

Напомним, в конце апреля из-за дождей были затоплены жилые массивы Булунгурского района Самаркандской области. Сотрудники УЧС сразу приступили к ликвидации последствий ливня.