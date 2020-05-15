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Улицы Самарканда затопило из-за дождей, спасатели откачивают воду — видео

© Sputnik / Владимир Семенюк
Происшествия
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18020
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200515/14144256/V-Samarkande-iz-za-dozhdey-zatopilo-ulitsy-spasateli-otkachivayut-vodu--video.html

По данным Узгидромета, на выходных ситуация не улучшится, ясная погода в городе установится только к середине следующей недели.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям ликвидируют последствия проливного дождя в Самарканде, сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.

На улицах установлена спецтехника, с помощью которой спасатели откачивают воду из подтопленных махаллей. Из-за ливня образовались большие лужи, из-за чего передвижение по городу затруднено.

По данным Узгидромета, на выходных ситуация не улучшится, ясная погода в Самарканде установится только к середине следующей недели.

Напомним, в конце апреля из-за дождей были затоплены жилые массивы Булунгурского района Самаркандской области. Сотрудники УЧС сразу приступили к ликвидации последствий ливня.

Самаркандскую область затопило из-за дождей - фото
МЧС
Самаркандскую область затопило из-за дождей - фото
Теги:
МЧС Узбекистана, потоп, дождь, дожди, Самарканд



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