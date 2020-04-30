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Самаркандскую область затопило из-за дождей - фото

Самаркандскую область затопило из-за дождей - фото

МЧС
Происшествия
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250702
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200430/14030483/Samarkandskuyu-oblast-zatopilo-iz-za-dozhdey-foto.html

Спецтехника МЧС и личный состав работают в разных частях Булунгурского района. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Из-за проливных дождей затопило Самаркандскую область, сообщает МЧС республики.

"29 апреля в течение нескольких часов на территории Самаркандской области лил проливной дождь. В результате обильных осадков в некоторых жилых массивах Булунгурского района произошло подтопление домохозяйств", - говорится в сообщении.

Самаркандскую область затопило из-за дождей - фото
МЧС
Самаркандскую область затопило из-за дождей - фото

Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области сразу же занялись ликвидацией последствий ливня. Спецтехника МЧС и личный состав работают в разных частях Булунгурского района.

Самаркандскую область затопило из-за дождей - фото
МЧС
Самаркандскую область затопило из-за дождей - фото

Напомним,  27 апреля с 20:00 до 00:30 28 апреля на Бухару, Навои, Самарканд и Кашкадарью обрушился сильный ураган. Скорость ветра достигала 9-40 м/сек (32-144). По данным синоптиков, стихия пришла с территории соседнего Туркменистана.

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В результате 30 получили серьезные ранения, пять госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

Обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, произошло аварийное отключение на 11 газораспределительных станциях.

Теги:
МЧС Узбекистана, МЧС, Происшествие, погода, дожди, дождь, потоп, затопление, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд



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