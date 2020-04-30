Спецтехника МЧС и личный состав работают в разных частях Булунгурского района. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Из-за проливных дождей затопило Самаркандскую область, сообщает МЧС республики.

"29 апреля в течение нескольких часов на территории Самаркандской области лил проливной дождь. В результате обильных осадков в некоторых жилых массивах Булунгурского района произошло подтопление домохозяйств", - говорится в сообщении.

МЧС Самаркандскую область затопило из-за дождей - фото

Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области сразу же занялись ликвидацией последствий ливня. Спецтехника МЧС и личный состав работают в разных частях Булунгурского района.

МЧС Самаркандскую область затопило из-за дождей - фото

Напомним, 27 апреля с 20:00 до 00:30 28 апреля на Бухару, Навои, Самарканд и Кашкадарью обрушился сильный ураган. Скорость ветра достигала 9-40 м/сек (32-144). По данным синоптиков, стихия пришла с территории соседнего Туркменистана.

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В результате 30 получили серьезные ранения, пять госпитализированы, один в тяжелом состоянии.

Обнаружены свыше 120 повреждений на газопроводах и других объектах системы газоснабжения, произошло аварийное отключение на 11 газораспределительных станциях.