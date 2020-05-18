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Сильный ветер снес крыши зданий в Хорезме - фото

Сильный ветер снес крыши зданий в Хорезме - фото

Хокимият
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200518/14151804/Silnyy-veter-snes-kryshi-zdaniy-v-Khorezme-foto.html

Порывы ветра в Хорезмской области достигали 15-25 м/с. Помимо предприятий и домов, были повреждены деревья.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. На Хорезмскую область обрушился сильный ветер, сорвавший крыши нескольких домов, сообщает хокимият.

"17 мая примерно в 17:00 в Хорезмской области наблюдался сильный ветер, порывы которого доходили до 15−25 м/с. Ветер сорвал и частично разрушил крыши ряда предприятий, организаций и жилых домов", - говорится в сообщении.

Также известно, о повреждениях деревьев и линий электропередач.

Сильный ветер снес крыши зданий в Хорезме - фото
Хокимият
Сильный ветер снес крыши зданий в Хорезме - фото

Для ликвидации последствий Управлением по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области было задействовано 20 человек личного состава и специальная техника.

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На данный момент ведется работа по восстановлению оборванных линий электропередач.

Теги:
Происшествие, ветер, Узбекистан, Узбекистан, Хорезмская область, Хорезм



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