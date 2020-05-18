Сильный ветер снес крыши зданий в Хорезме - фото

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. На Хорезмскую область обрушился сильный ветер, сорвавший крыши нескольких домов, сообщает хокимият.
"17 мая примерно в 17:00 в Хорезмской области наблюдался сильный ветер, порывы которого доходили до 15−25 м/с. Ветер сорвал и частично разрушил крыши ряда предприятий, организаций и жилых домов", - говорится в сообщении.
Также известно, о повреждениях деревьев и линий электропередач.
Для ликвидации последствий Управлением по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области было задействовано 20 человек личного состава и специальная техника.
Ташкентцев предупредили о сильном порывистом ветре >>
На данный момент ведется работа по восстановлению оборванных линий электропередач.