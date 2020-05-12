Ташкентцев предупредили о сильном порывистом ветре

Жителям столицы рекомендовали припарковать свои автомобили в безопасных местах, плотно закрыть окна домов и отключить от сети бытовые электроприборы.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте ожидается сильный порывистый ветер, предупредили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

Жителей города попросили во избежание порчи имущества убрать автомобили, припаркованные под деревьями или вблизи рекламных щитов, в более безопасные места.

"Плотно закройте окна. Рекомендуем убрать с внешнего подоконника горшки с цветами и иные предметы. На случай, если возникнут перебои с подачей электричества, отключите от электросети бытовые электроприборы", — говорится в публикации.

Ранее синоптики сообщили, что в Узбекистане ожидаются дожди, град и усиление ветра. В отдельных районах возможен град.