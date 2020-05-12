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Ташкентцев предупредили о сильном порывистом ветре

© Sputnik / Владимир Баранов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200512/14116414/Tashkenttsev-predupredili-o-silnom-poryvistom-vetre.html

Жителям столицы рекомендовали припарковать свои автомобили в безопасных местах, плотно закрыть окна домов и отключить от сети бытовые электроприборы.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте ожидается сильный порывистый ветер, предупредили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

Жителей города попросили во избежание порчи имущества убрать автомобили, припаркованные под деревьями или вблизи рекламных щитов, в более безопасные места. 

"Плотно закройте окна. Рекомендуем убрать с внешнего подоконника горшки с цветами и иные предметы. На случай, если возникнут перебои с подачей электричества, отключите от электросети бытовые электроприборы", — говорится в публикации.

Ранее синоптики сообщили, что в Узбекистане ожидаются дожди, град и усиление ветра. В отдельных районах возможен град.

Теги:
Узбекистан, погода, ветер, ГУВД Ташкента, Ташкент



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