СГБ Узбекистана пресекла контрабанду крупной партии гашиша из Таджикистана

Мужчина купил наркотики у жителя Таджикистана за 4 500 долларов и контрабандным путем провез их в Узбекистан с целью дальнейшей реализации в городе Карши.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Оперативники СГБ Узбекистана пресекли контрабанду крупной партии гашиша, привезенного из Таджикистана, сообщает пресс-служба.

"В ходе оперативного мероприятия, проведенного в Сарыасийском районе Сурхандарьинской области, было обнаружено и изъято 61 кг 838 г гашиша. В настоящее время принимаются меры по выявлению владельца наркотических средств", - говорится в информации.

В ходе еще одного оперативного мероприятия в Намангане был остановлен и досмотрен автомобиль Lacetti, за рулем которого находился гражданин А. С.

В багажнике машины было обнаружено 1,5 кг гашиша. Также, в ходе оперативного мероприятия, проведенного в Учкурганском районе, граничащим с Кыргызстаном, был остановлен гражданин У. С. Во время досмотра у него было обнаружено 278 г гашиша и тысяча долларов. Выяснилось, что мужчина получил наркотики от человека из Кыргызстана и контрабандным путем провез их на территорию Узбекистана.

В Узбекистане провели крупный рейд по пресечению наркоторговли >>

В Кашкадарьинской области на посту ДПС в Гузарском районе был остановлен автомобиль Lacetti. При досмотре у водителя были изъяты 506 г гашиша и 236 г опия, спрятанные в моторной части автомобиля. Как выяснилось: мужчина купил наркотики у жителя Таджикистана за 4 500 долларов и контрабандным путем провез их в Узбекистан, с целью дальнейшей реализации в городе Карши.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса РУз.