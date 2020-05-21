ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. В Каракульском районе Бухарской области произошло ДТП со смертельным исходом, информируют в Следственном департаменте при МВД.

"19 мая 2020 года примерно в 13.30 31-летний М. Ж., управляя автомобилем марки Nexia, на 8-м километре автомобильной дороги 4Р-76 грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем марки Lacetti, находившегося под управлением 39-летнего Н. Т.", - говорится в сообщении.

Следственный департамент при МВД Смертельное ДТП в Бухарской области: двое погибли, шесть пострадали - фото

В результате ДТП 19-летняя пассажирка Nexia З. Н. погибла на месте, водитель седана позже скончался в больнице. Тяжкие телесные травмы получили пять пассажиров, один пассажир — легкое телесное повреждение. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом при ОВД Каракульского района возбуждено уголовное дело.

В Зарафшане тепловоз протаранил выехавший грузовик - фото >>

Напомним, в течение апреля на дорогах Узбекистана произошло 336 ДТП, из них со смертельным исходом - 76. Эти данные обнародовала пресс-служба ГУБДД МВД страны. Пострадали в общей сложности 334 человека.