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Смертельное ДТП в Бухарской области: двое погибли, шесть пострадали - фото

Смертельное ДТП в Бухарской области: двое погибли, шесть пострадали - фото

Следственный департамент при МВД
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200521/14181633/Smertelnoe-DTP-v-Bukharskoy-oblasti-dvoe-pogibli-shest-postradali---foto.html

Мужчина, управляя автомобилем марки Nexia, грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу движения.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. В Каракульском районе Бухарской области произошло ДТП со смертельным исходом, информируют в Следственном департаменте при МВД.

"19 мая 2020 года примерно в 13.30 31-летний М. Ж., управляя автомобилем марки Nexia, на 8-м километре автомобильной дороги 4Р-76 грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем марки Lacetti, находившегося под управлением 39-летнего Н. Т.", - говорится в сообщении.

Смертельное ДТП в Бухарской области: двое погибли, шесть пострадали - фото
Следственный департамент при МВД
Смертельное ДТП в Бухарской области: двое погибли, шесть пострадали - фото

В результате ДТП 19-летняя пассажирка Nexia З. Н. погибла на месте, водитель седана позже скончался в больнице. Тяжкие телесные травмы получили пять пассажиров, один пассажир — легкое телесное повреждение. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом при ОВД Каракульского района возбуждено уголовное дело.

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Напомним, в течение апреля на дорогах Узбекистана произошло 336 ДТП, из них со смертельным исходом - 76. Эти данные обнародовала пресс-служба ГУБДД МВД страны. Пострадали в общей сложности 334 человека. 

Теги:
Бухарская область, Бухара, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие, смерть, авария, ДТП



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