Грабитель таксистов задержан в Ташкенте

На текущий момент проверяется причастность злоумышленника к совершению других аналогичных преступлений на территории Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. В Ташкенте задержан мужчина, разыскиваемый за совершение ряда преступлений, информируют в ГУВД.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий 28 апреля в Чиланзарском районе столицы сотрудниками Мирзо-Улугбекского УКД ОВД был задержан 33-летний Дониербек Камбаров - ранее неоднократно судимый", - говорится в сообщении.

В декабре 2019 году преступник украл из бардачка таксиста, который отошел в магазин, 5 миллионов сумов и 400 долларов, после чего скрылся с места преступления. Уже через месяц уроженец Наманганской области вошел в доверие к другому таксисту, который отдал ему золотое кольцо и новый iPhone.

В январе с похожим сценарием преступник ограбил еще одного таксиста в Ахангаране Ташкентской области. Далее в марте в Чиланзарском районе неподалеку от рынка Бек Барака Камбаров ограбил таксиста, который отошел в магазин на 24 миллиона сумов.

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Все возбужденные уголовные дела, в которых в качестве подозреваемого фигурирует Дониербек Камбаров, были объединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в Следственный отдел при УКД ОВД Шайхантахурского района.

На текущий момент проверяется причастность Камбарова к совершению других аналогичных преступлений на территории Республики Узбекистан.