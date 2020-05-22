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Специалисты объяснили почему обвалился грунт у опор эстакады метро

Специалисты объяснили, почему обвалился грунт у опор эстакады метро

Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200522/14190353/Spetsialisty-obyasnili-pochemu-obvalilsya-grunt-u-opor-estakady-metro.html

Вероятнее всего, дорожное покрытие и бетонная плита не выдержали массивного внешнего давления. В настоящее время соответствующие службы устанавливают причины произошедшего.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали обрушение небольшого участка земли недалеко от опор эстакад надземной кольцевой линии метро в Яшнабадском районе столицы.

Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитена
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Накануне в социальных сетях появились публикации с фотографиями образовавшейся ямы рядом со строительной площадкой метро. Пользователи выразили обеспокоенность фактом обвала грунта и его влиянием на безопасность движения поездов.

Дирекция капитального строительства АО "Узбекистон темир йуллари" изучила ситуацию. Выяснилось, что при въезде на улицу Шохсанам произошел обвал защитной П-образной бетонной плиты перекрытия над водопроводной трубой диаметром 1200 мм.

Специалисты объяснили почему обвалился грунт у опор эстакады метро
Facebook / Халқ овози / Голос народа
Специалисты объяснили почему обвалился грунт у опор эстакады метро

По сообщению представителей ГУП "Сувсоз", повреждений в коммуникации водопроводной конструкции и утечки нет.

Вероятнее всего, дорожное покрытие и бетонная плита не выдержали массивного внешнего давления. В настоящее время соответствующие службы устанавливают причины произошедшего.

Сотрудники городской службы организации водоснабжения и водоотведения ведут ремонтно-восстановительные работы.

В пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари" подчеркивают, что повода для беспокойства нет, ведь место происшествия  находится между опорными столбами в 10 метрах от строящейся надземной эстакады и, по словам специалистов, угрозы объекту не представляет.  

Теги:
Строительство, метро, обрушение, Узбекистон темир йуллари



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