Специалисты объяснили, почему обвалился грунт у опор эстакады метро

Вероятнее всего, дорожное покрытие и бетонная плита не выдержали массивного внешнего давления. В настоящее время соответствующие службы устанавливают причины произошедшего.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" прокомментировали обрушение небольшого участка земли недалеко от опор эстакад надземной кольцевой линии метро в Яшнабадском районе столицы.

Накануне в социальных сетях появились публикации с фотографиями образовавшейся ямы рядом со строительной площадкой метро. Пользователи выразили обеспокоенность фактом обвала грунта и его влиянием на безопасность движения поездов.

Дирекция капитального строительства АО "Узбекистон темир йуллари" изучила ситуацию. Выяснилось, что при въезде на улицу Шохсанам произошел обвал защитной П-образной бетонной плиты перекрытия над водопроводной трубой диаметром 1200 мм.

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По сообщению представителей ГУП "Сувсоз", повреждений в коммуникации водопроводной конструкции и утечки нет.

Вероятнее всего, дорожное покрытие и бетонная плита не выдержали массивного внешнего давления. В настоящее время соответствующие службы устанавливают причины произошедшего.

Сотрудники городской службы организации водоснабжения и водоотведения ведут ремонтно-восстановительные работы.

В пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари" подчеркивают, что повода для беспокойства нет, ведь место происшествия находится между опорными столбами в 10 метрах от строящейся надземной эстакады и, по словам специалистов, угрозы объекту не представляет.