Смертельное ДТП произошло в Сурхандарье — погиб 11-летний ребенок

Водитель ехал на слишком высокой скорости и не успел затормозить перед пешеходом, перебегавшим дорогу. От полученных травм ребенок скончался на месте.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Сурхандарьинской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана.

Трагедия произошла в субботу около 13.00 в районе махалли "Бустон" Шурчинского района.

Главное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана В Сурхандарье в результате наезда погиб ребенок

11-летний ребенок переходил дорогу в неположенном месте, однако дойти до противоположной стороны не успел. Его сбил автомобиль марки "Нексия-3", который ехал на слишком высокой скорости.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По данному факту ГУВД Шурчинского района ведется расследование.

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Правоохранители просят всех водителей соблюдать установленные нормы скорости и быть внимательными к пешеходам, а их, в свою очередь, — не пересекать дорогу в неположенных местах.