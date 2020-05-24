Смертельное ДТП произошло в Сурхандарье — погиб 11-летний ребенок

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Сурхандарьинской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана.
Трагедия произошла в субботу около 13.00 в районе махалли "Бустон" Шурчинского района.
11-летний ребенок переходил дорогу в неположенном месте, однако дойти до противоположной стороны не успел. Его сбил автомобиль марки "Нексия-3", который ехал на слишком высокой скорости.
От полученных травм пострадавший скончался на месте.
По данному факту ГУВД Шурчинского района ведется расследование.
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Правоохранители просят всех водителей соблюдать установленные нормы скорости и быть внимательными к пешеходам, а их, в свою очередь, — не пересекать дорогу в неположенных местах.