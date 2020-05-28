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Место происшествия, где водитель совершил наезд на ребенка

"Дамас" сбил двухлетнего ребенка на проселочной дороге

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200528/14229060/Damas-sbil-dvukhletnego-rebenka-na-proselochnoy-doroge.html

За рулем автомобиля был 22-летний мужчина, который не заметил находившегося на проезжей части малыша.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В Кашкадарьинской области водитель автомобиля марки Damas сбил насмерть двухлетнего ребенка, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД страны.

Трагедия произошла накануне утром на проселочной дороге в Китабском районе Кашкадарьинской области. За рулем "Дамаса" был 22-летний мужчина, который не заметил находившегося на проезжей части малыша.

В результате наезда ребенок скончался на месте происшествия.

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Смертельное ДТП произошло в Джизакской области — погиб маленький ребенок

По данному факту Следственным отделением при ОВД Китабского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 266 УК РУз ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека"). Ведется следствие.

Три дня назад также по невнимательности водителя в этом же регионе произошло еще одно смертельное ДТП. Под колесами автомобиля марки Lаcetti, который двигался задним ходом, погибла пожилая женщина. 

Подозреваемый поспешил скрыться с места происшествия. Однако мужчину нашли и задержали.

Теги:
Узбекистан, Следственный департамент при МВД Узбекистана, уголовное дело, смерть, ДТП, Кашкадарьинская область



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