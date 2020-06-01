На месте конфликта дежурят две бригады скорой помощи, а из больницы были направлены реаниматолог и травматолог, которые совместно с коллегами оказывают помощь пострадавшим.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В ходе инцидента на узбекско-кыргызской границе пострадали 25 человек, информирует Минздрав Кыргызстана.

"Всего поступило в Центр общеврачебной практики города Айдаркен 25 пострадавших. В данное время четверо пострадавших с различными травмами находятся в стационаре. Двое в реанимации, состояние после операции оценивается врачами как тяжелое. Двое госпитализированы в отделение хирургии, состояние средней тяжести. Все получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

По последней информации, остальные 21 человек после оказания первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение.

Также пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами.

На месте инцидента дежурят две бригады скорой помощи. Из Баткенской областной объединенной больницы были направлены реаниматолог и травматолог, которые совместно с коллегами оказывают помощь пострадавшим.

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Напомним, на узбекско-кыргызской границе у родника Чашма Сохского района произошел конфликт между гражданами двух государств.

На кадрах видео, которое появилось в Сети, видно, как люди кидают друг в друга камнями. Отмечается, что участниками конфликта стали жители села Чашма в анклаве Сох (Узбекистан) и села Чечме Кадамджайского района (Кыргызстан).

Причиной конфликта стала совместная очистка жителями двух сел источника воды в Чечме. Стороны начали спорить, какой стране принадлежит родник.