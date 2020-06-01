Стороны высказались за принятие комплекса исчерпывающих совместных мер по урегулированию ситуации, недопущению ее эскалации и снятию напряженности в приграничных районах.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Кыргызстан и Узбекистан договорились совместно расследовать конфликт на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе кыргызского правительства.

"В ходе встречи стороны договорились о проведении совместных следственных мероприятий и привлечении к ответственности виновных лиц", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, во время переговоров стороны "выразили сожаление в связи с произошедшим инцидентом на кыргызско-узбекском участке государственной границы и высказались за принятие комплекса исчерпывающих совместных мер по урегулированию ситуации, недопущению ее эскалации и снятию напряженности в приграничных районах".

"Была отмечена приверженность двух государств ранее достигнутым договоренностям и конструктивному подходу при решении возникающих вопросов", - подчеркнули в Кабмине.

В ходе инцидента на узбекско-кыргызской границе пострадали 25 человек >>

Напомним, на узбекско-кыргызской границе у родника Чашма Сохского района произошел конфликт между гражданами двух государств.

На кадрах видео, которое появилось в Сети, видно, как люди кидают друг в друга камнями. Отмечается, что участниками конфликта стали жители села Чашма в анклаве Сох (Узбекистан) и села Чечме Кадамджайского района (Кыргызстан).

Причиной конфликта стала совместная очистка жителями двух сел источника воды в Чечме. Стороны начали спорить, какой стране принадлежит родник. В ходе инцидента пострадали 25 человек.