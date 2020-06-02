В Бухаре сгорел магазин в жилом доме - фото

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. Под утро 1 июня в магазине "Дружба", расположенном на первом этаже заселенной новостройки в Бухаре, произошел пожар, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Запах гари застал жителей дома на улице Пиридастгир врасплох. И только чудом соседи учуяли его в начале шестого утра и вызвали пожарных.

Sputnik Пожар в одном из домов в Бухаре

Во многом благодаря этому удалось избежать человеческих жертв, несмотря на столь ранний час.

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Как сообщили корреспонденту Sputnik в областном управлении по чрезвычайным ситуациям, звонок в диспетчерскую службу Центра управления силовыми средствами поступил в 5.35.

"Спустя четыре минуты на место происшествия прибыли два пожарных расчета. Локализовать огонь удалось уже через три минуты – в 5.42, а к 6.00 он был полностью потушен", - говорится в информации.

По данным МЧС, в результате пожара сгорели внутренняя часть продовольственного магазина площадью 20 квадратных метра и частично продукты питания.

Причиной пожара стало короткое замыкание, вызванное подключением нескольких бытовых устройств к одному источнику питания. Случаи ожогов и телесных повреждений среди граждан не зафиксированы.