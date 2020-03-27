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Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса

В больнице, находящейся на карантине, произошел пожар

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200327/13790909/V-bolnitse-nakhodyascheysya-na-karantine-proizoshel-pozhar.html

В одной из палат медучреждения произошло короткое замыкание из-за включенного компьютера и холодильника. В результате этого случился пожар, который был локализован за короткое время.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Андижане загорелась центральная городская поликлиника, которая находится на карантине, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Известно, что в одной из палат медучреждения произошло короткое замыкание из-за включенного компьютера и холодильника. В результате этого случился пожар, который был локализован за короткое время.

Медперсонал и пациенты поликлиники эвакуированы, никто не пострадал. 

Проводится расследование произошедшего.

Напомним, с сегодняшнего дня вслед за Ташкентом и Наманганом на карантин закрылся и Андижан. Ограничение на въезд и выезд из Андижана не распространяется на грузовые перевозки.

Въезжать в город смогут только граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в городе, руководители и сотрудники государственных и правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, работающие в Андижане, а также ответственные лица, закрепленные за районами отдельным поручением хокима области.

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, пожар, Андижан, Карантин



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