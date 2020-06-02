В Чувашии предотвратили теракт

Следствие совместно с оперативными службами МВД и ФСБ устанавливает лица, причастные к совершению указанного преступления.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Чувашии нашли тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ Следственного комитета РФ по Чувашской Республике.

"Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело <...> по факту приготовления к совершению террористического акта. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены", — говорится в публикации.

Следственная группа следственного управления совместно с сотрудниками УФСБ и МВД по региону работают на месте происшествия, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные необходимые следственные действия.

"В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием во взаимодействии с оперативными службами МВД и ФСБ устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — добавляется в сообщении.

Двенадцатого мая Федеральная служба безопасности России объявила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. У задержанного изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.