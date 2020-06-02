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Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России

В Чувашии предотвратили теракт

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200602/14274809/V-Chuvashii-predotvratili-terakt.html

Следствие совместно с оперативными службами МВД и ФСБ устанавливает лица, причастные к совершению указанного преступления.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Чувашии нашли тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ Следственного комитета РФ по Чувашской Республике.

"Следственными органами СК РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело <...> по факту приготовления к совершению террористического акта. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены", — говорится в публикации.

Следственная группа следственного управления совместно с сотрудниками УФСБ и МВД по региону работают на месте происшествия, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ФСБ
ФСБ РФ
ФСБ России предотвратила теракт в Тверской области
Кроме того, изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные необходимые следственные действия.

"В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием во взаимодействии с оперативными службами МВД и ФСБ устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — добавляется в сообщении.

Двенадцатого мая Федеральная служба безопасности России объявила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. У задержанного изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.

Теги:
МВД России, ФСБ, Следственный комитет РФ, Чувашская Республика, Россия, Борьба с терроризмом, теракт



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