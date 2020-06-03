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В Ташкенте произошло ДТП с участием семи автомобилей.

В Ташкенте произошло ДТП с участием семи машин

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200603/14281605/V-Tashkente-proizoshlo-DTP-s-uchastiem-semi-mashin.html

В Шайхантахурском районе резко затормозил автомобиль Cobalt, в результате чего семь следовавших за ним машин столкнулись по причине несоблюдения безопасной дистанции.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Шайхантахурском районе города Ташкента столкнулись семь машин, пострадавших в ДТП нет.

В пресс-службе ГУВД Ташкента сообщили о крупном дорожно-транспортном происшествии в столице с участием семи машин.

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В Шайхантахурском районе на автомобильном мосту "Ганга" на пересечении улиц Себзар и Абдулла Кадыри резко затормозил автомобиль Cobalt, в результате чего семь следовавших за ним машин: Spark, Nexia, Toyota , Malibu и три Lacetti — столкнулись по причине несоблюдения безопасной дистанции.

Административные протоколы составлены в отношении всех участников происшествия.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Происшествие, ДТП, авария, Узбекистан, Узбекистан



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