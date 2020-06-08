Массовая драка в Ташкенте: подросток скончался в больнице

На данный момент известно, что личности участников инцидента и их точное число уточняется, а также принимаются меры к их задержанию.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. В результате массовой драки в Ташкенте один из молодых людей скончался в больнице, состояние второго – тяжелое, сообщает ГУВД.

"5 июня примерно между 18:00 и 19:00 на Малой кольцевой автомобильной дороге (Арча куча) в Шайхантахурском районе Ташкента произошла потасовка между молодыми людьми. В результате двое получили ножевые ранения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что личности участников инцидента и их точное число уточняется, а также принимаются меры к их задержанию.

Оказалось, что Д. М. (1993) из-за разногласий по поводу доходов аптеки "5+" в Учтепинском районе поссорился со своим партнером по бизнесу Б. Р.

5 июня Д. М., вооружившись ножом, с целью вымогательства вступил в сговор со своими знакомыми Д. А. (1994), Ш. О. (1991) и Х. М. (1991) и встретился в назначенном месте с Б. Р. и его знакомыми М. Э. (1997), И. Н. (1993), С. К. (1997) и Р. Н. (1997).

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Во время драки Д. М. нанес удар ножом в правую часть грудной клетки М. Э. и скрылся с места происшествия.

Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по пункту "л" части 2 статьи 97 (умышленно убийство из хулиганских побуждений / наказывается лишением свободы от 15 до 25 лет или пожизненным лишением свободы).