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Купюры евро разного номинала

В Узбекистане задержаны фальшивомонетчики

© Sputnik / Владимир Трефилов
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200614/14340783/V-Uzbekistane-zaderzhany-falshivomonetchiki.html

Было решено разоблачить действия членов преступной группировки, пытавшихся ввести в обращение контрафактную иностранную валюту.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. О деятельности банды фальшивомонетчиков в Хорезмской области стало известно 11 июня, когда житель региона подал заявление в местное отделение внутренних дел, сообщили в пресс-службе ведомства. Пострадавший заявил, что обменял 1000 евро у незнакомцев на 11 миллионов сумов, но позже выяснил, что деньги были поддельными.

Купюры американских долларов
© Sputnik / Виталий Тимкив
В Намангане мужчина пытался продать 200 фальшивых стодолларовых купюр

В результате оперативных мероприятий в Навоийской области был задержан гражданин, в чьем автомобиле было обнаружено 3500 евро, 50 долларов и 16,4 миллиона сумов. Согласно заключению экспертизы, эти деньги оказались поддельными. 

Было решено разоблачить действия членов преступной группировки, пытавшихся ввести в обращение контрафактную иностранную валюту. В результате оперативных мероприятий был задержан еще один подозреваемый, проживающий в Ташкенте. В его доме были обнаружены поддельные 200 долларов. Было установлено, что преступник сохранил их с целью распространения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, в начале марта нынешнего года в сумке одного из пассажиров самолета, прибывшего в Узбекистан, таможенники обнаружили одеяло, в которое были завернуты куски картона, а внутри оказалась спрятана наличная иностранная валюта в размере 60 тысяч долларов. Причем номер серии на всех купюрах был одинаковым.

Теги:
МВД Узбекистана, Хорезмская область, задержание преступников, преступление, фальшивые деньги



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