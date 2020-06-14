Руководители андижанского УВД, где погиб человек, отстранены от должностей

Начальник УКД ОВД Андижана подполковник С. Усманов, а также начальник отдела внутренних дел № 4 УКД ОВД Андижана подполковник П. Мамаджонов освобождены от занимаемых должностей.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. По сообщению пресс-службы МВД, к ряду должностных лиц Андижанского областного УВД применены строгие меры наказания.

В частности, старший лейтенант Ф. Хусанбаев, старший лейтенант Э. Раимжанов и старший лейтенант К. Кадыров были уволены из отдела внутренних дел № 4 УКД ОВД города Андижана.

Начальник УКД ОВД г.Андижана подполковник С. Усманов, а также начальник отдела внутренних дел № 4 УКД ОВД города Андижана подполковник П. Мамаджонов освобождены от занимаемых должностей.

Кроме того, 19 руководителей и сотрудников были подвергнуты различным формам строгого дисциплинарного взыскания.

"Ни один сотрудник, который предает священный долг, такой как защита прав человека, не будет прощен", – заявили в МВД.

Напомним, несколько дней назад в Андижанской больнице скончался гражданин, который за несколько дней до этого был незаконно задержан местными правоохранителями. К мужчине было применено пытки. От полученных травм не выходя из комы он скончался в центре экстренной медицинской помощи.