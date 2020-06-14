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Преступник за решеткой

Прокуратура Андижана возбудила уголовное дело против сотрудников УВД

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200614/14338238/Prokuratura-Andizhana-vozbudila-ugolovnoe-delo-protiv-sotrudnikov-UVD.html

Сотрудники андижанского управления внутренних дел применили насилие к задержанному и незаконно удерживали его в заключении. В результате мужчина был госпитализирован, а позже скончался от травм.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Андижанской больнице скончался гражданин, который за несколько дней до этого был задержан местными правоохранителями.

Колония общего режима
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Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, сотрудники андижанского управления внутренних дел применили насилие к задержанному, незаконно удерживая его и нанеся ущерб его правам и законным интересам.

Мужчина был госпитализирован в Центр экстренной медицинской помощи из-за ухудшения здоровья, однако несмотря на усилия врачей, 11 июня он скончался в больнице.

По данному факту против троих сотрудников УВД было возбуждено уголовное дело по статьям 206 (Превышение власти или должностных полномочий), 234 (Незаконное задержание или заключение под стражу) и 235 (Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания).

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Сотрудник следственного изолятора
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Напомним, в ноябре 2019 года узбекская делегация приняла участие в работе очередной сессии Комитета ООН против пыток.

В частности, международному сообществу озвучены итоги реформ в судебно-правовой сфере, которые привели к резкому сокращению числа заключенных. Значимым шагом стала ликвидация колонии "Жаслык". Вместе с тем, по сообщению Национального центра по правам человека, узбекской стороне было задано свыше 150 вопросов, непосредственно не связанных с положениями Конвенции.

Теги:
Узбекистан, уголовное дело, Генпрокуратура Узбекистана, Андижан, пытки, насилие



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