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Житель Ташкента стал жертвой мошенника, пытаясь продать телефоны

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200617/14359476/Zhitel-Tashkenta-stal-zhertvoy-moshennika-pytayas-prodat-telefony.html

Злоумышленник, 33-летний мужчина, уже задержан. Возбуждено дело по статье 168 Уголовного кодекса Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Ташкенте возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обманным путем заполучил мобильные телефоны. Об этом сообщили в столичном ГУВД.

По данным пресс-службы ведомства, днем 10 июня в Мирзо-Улугбекском районе 33-летний Равшанбек Р. попросил у 29-летнего Акбара Х. два мобильных телефона общей стоимостью порядка трех тысяч долларов, якобы для того, чтобы показать их жене.

Однако мужчина и не вернул телефоны, и не заплатил за них. 

Акбар Х. написал заявление в органы внутренних дел. Равшанбека Р. вскоре задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Ташкенте водитель авто стал жертвой обманщика, которого решил подвезти. Доехав до места назначения, злоумышленник попросил у автомобилиста мобильный телефон, убедительно объяснив, что должен позвонить из дома, и пообещал сразу после этого вернуться и отдать гаджет. Однако так и не сдержал слово. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Теги:
мошенничество, мошенник, уголовное дело, телефон, мобильный телефон, ГУВД Ташкента, Ташкент



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