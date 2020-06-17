Житель Ташкента стал жертвой мошенника, пытаясь продать телефоны

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Ташкенте возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обманным путем заполучил мобильные телефоны. Об этом сообщили в столичном ГУВД.

По данным пресс-службы ведомства, днем 10 июня в Мирзо-Улугбекском районе 33-летний Равшанбек Р. попросил у 29-летнего Акбара Х. два мобильных телефона общей стоимостью порядка трех тысяч долларов, якобы для того, чтобы показать их жене.

Однако мужчина и не вернул телефоны, и не заплатил за них.

Акбар Х. написал заявление в органы внутренних дел. Равшанбека Р. вскоре задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Ташкенте водитель авто стал жертвой обманщика, которого решил подвезти. Доехав до места назначения, злоумышленник попросил у автомобилиста мобильный телефон, убедительно объяснив, что должен позвонить из дома, и пообещал сразу после этого вернуться и отдать гаджет. Однако так и не сдержал слово. По данному факту было возбуждено уголовное дело.