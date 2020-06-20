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В Ташкенте пресекли незаконную деятельность по продаже биткоинов

© Sputnik / Алексей Даничев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200620/14379839/V-Tashkente-presekli-nezakonnuyu-deyatelnost-po-prodazhe-bitkoinov-.html

Житель Узбекистана с 2019 года в сговоре с иностранными гражданами через мессенджер Telegram провел незаконные операции по купле-продаже биткоинов на сумму $3 млн.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. В Ташкенте задержаны подозреваемые в незаконных операциях с биткоинами на $3 млн, им грозит до семи лет тюрьмы, сообщил на своем канале в Telagram пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

В ходе доследственной проверки департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре республики было установлено, что житель страны с 2019 года в сговоре с иностранными гражданами через мессенджер Telegram провел незаконные операции по купле-продаже биткоинов на сумму $3 млн.

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей" и "занятие деятельностью без лицензии". Ведутся следственные действия, - сообщил Шамсутдинов. - Данные статьи предусматривают наказание лишения свободы сроком до семи лет".

В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы криптобиржевых торгов должны быть размещены на серверах внутри Узбекистана, физлицам разрешена только продажа криптовалюты.

Сувенирная монета биткоин
© Sputnik / Владимир Трефилов
Открытие криптобиржи в Узбекистане: в стране появятся кафедры по блокчейну

В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую и пока единственную лицензию на создание и осуществление деятельности криптобиржи в республике.

Напомним, в 2018 году Шавкат Мирзиёев одобрил создание центра компетенции по технологиям распределенного реестра (блокчейн) при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Его главными задачами стали формирование условий для использования возможностей блокчейна, повышение кадрового потенциала и поддержка отечественных разработчиков в освоении данной технологии.

Теги:
Ташкент, преступление, Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан, блокчейн, биткоин



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