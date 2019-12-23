Первая криптобиржа в Центральной Азии появится в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Узбекистане в скором времени появится первая в Азии криптобиржа, сообщает Национальное агентство проектного управления.

"Была выдана первая лицензия на осуществление деятельности криптобирж компании Kobea Group (Республика Корея)", - говорится в сообщении.

В соответствии с заявлением, компания намеревается заниматься криптобиржевой деятельностью с соблюдением всех требований национального законодательства Республики Узбекистан в сфере оборота криптоактивов, а также международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

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Kobea Group является технологической компанией, ориентированной на разработку различных решений в сфере цифровой экономики, в том числе по технологии блокчейн.

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Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Узбекистане законодательно запретили использовать криптовалюту в качестве средства платежа.

Документ также установил порядок деятельности криптобиржевой торговли на территории республики.

Пока в Узбекистане нет ни одной криптобиржи, однако когда они появятся, то жители страны смогут там лишь продавать криптоактивы иностранцам, покупать будет нельзя. Анонимные сделки также будут запрещены.

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Законодательство Узбекистана разрешает рекламировать криптоактивы, токены и деятельность бирж криптовалюты, но при условии, если покупатель не будет введен в заблуждение. В частности, его необходимо предупредить о риске потери всех инвестиций.

Ранее в Узбекистане не было прямого запрета или разрешения на криптовалюту, поэтому некоторые компании принимали в качестве оплаты биткоины. В частности, туристическое агентство TravelSystem.