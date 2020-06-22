Драка за телефон: продавец из Кашкадарьи убил покупателя

В ходе ссоры мужчины вышли на улицу, где продавец нанес клиенту множественные удары, после которых он упал.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В Кашкадарьинской области мужчина погиб в драке с продавцом, сообщают в Следственном комитете.

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По официальной информации, 16 июня примерно в 10 часов 20 минут 29-летний А. Л., продавец одного из магазинов торгового комплекса "Хунарманд", поссорился с своим клиентом - 32-летним Э. С.

"Клиент пришел доплатить оставшуюся сумму в 250 тысяч сумов за ранее купленный в этом магазине мобильный телефон марки REDMI 8A за 1 млн 600 сумов, однако продавец А. Л. потребовал выплатить 300 тысяч сумов, после чего молодые люди вышли на улицу, где А. Л. кулаками нанес Э. С. несколько ударов по лицу, от чего Э. С. упал головой на землю", - говорится в сообщении.

Мужчина с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, скончался.

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По данному факту Следственным отделом при ОВД Камашинского района возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 3 ст. 104 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Умышленное нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего"), А. Л. привлечен в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке.