Мужчина покончил с собой в карантинном центре "Уртасарай"

Еще со дня, когда мужчину поместили в карантинную зону, он начал вести себя агрессивно, не хотел есть, говорил, что заражен вирусом.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В карантинном центре "Уртасарай" под Ташкентом 42-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, информируют в Генпрокуратуре.

"Гражданин С. С.15 июня прибыл в Республику Узбекистан чартерным рейсом "Москва-Ташкент", организованнмы компанией "Узбекистон хаво йуллари". Он был помещен в карантинный центр "Уртасарай" в Юкоричирчикском районе для определения заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам другого мужчины, который находился в центре, в его комнату заселились четыре человека, один из них был С. С.

"Он сказал, что не хочет размещаться с нами, так как болен. Затем он полчаса сидел во дворе комнаты, после чего пришли врачи, поговорили с ним и поместили его в отдельную комнату", - добавил он.

Также врач многопрофильной центральной поликлиники Алмазарского района Ш. М. рассказал, что С. С. со дня, когда его поместили в карантинную зону, начал вести себя агрессивно, не хотел есть, говорил, что заражен вирусом.

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Для того чтобы установить спокойствие в блоке, С. С. и был переведен в другую комнату.

В настоящее время по данному факту Юкоричирчикская районная прокуратура проводит доследственную проверку. Согласно справки Центра вирусологии, у С. С. не был обнаружен COVID-19.