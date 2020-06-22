Кому полагается больничный лист - указ президента

Теперь больничный лист или справку о нетрудоспособности можно получить, если в дошкольном образовательном учреждении установлен карантин или в отношении ребенка до 6 лет.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Президент подписал указ, который вносит коррективы в Инструкцию о порядке выдачи листков нетрудоспособности, сообщает Norma.uz.

Теперь больничный лист или справку о нетрудоспособности можно получить, если в дошкольном образовательном учреждении установлен карантин или в отношении ребенка до 6 лет.

Документ выдается одному из родителей или члену семьи для ухода за ребенком территориальными и районными (городскими) органами Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве. Поправкой отменено ограничение срока листка нетрудоспособности – до 14 дней.

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Больничный полагается также лицам, кого отстранили от работы в связи с тем, что они по долгу службы могут порождать опасность распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, или лицам, заболевшим инфекционными и паразитарными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также тем, кто принят на карантин в медучреждение в связи с подозрением на заболевание. В этом случае больничный выдается на все дни, проведенные в карантине (ранее – на период, установленный должностным лицом государственного санитарного контроля). Листок нетрудоспособности может быть выдан и в электронной форме.

Основание получить листок нетрудоспособности появилось также у тех, кто заболел инфекционным, паразитарным заболеванием или у кого подозревают болезнь, а также у тех, кто помещен во временные комплексы по карантину. При этом документ выдается за все дни, проведенные на карантине, санитарными врачами или эпидемиологами территориальных и районных (городских) органов Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве.

Законное основание не ходить на работу появится также у лиц, помещенных на карантин в домашних условиях, и по уходу за детьми до 14 лет. Листок нетрудоспособности в бумажном или электронном виде выдается поликлиникой по месту жительства.