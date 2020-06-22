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Мошенник обещал привезти из Ирана 2 млн масок почти за $16 тысяч

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200622/14388989/Moshennik-obeschal-privezti-iz-Irana-2-mln-masok-pochti-za-16-tysyach.html

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего факта и ведут поиск других возможных жертв.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В Следственном департаменте при МВД Узбекистана сообщили о задержании мошенника, который обманным способом получил $15 950 от знакомого, пообещав ему привезти из Ирана 2 млн штук медицинских масок.

Мужчина работает за компьютером
© CC0 / Unsplash / Arif Riyanto
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Все произошло еще до объявления карантина - 24 февраля. Пострадавший отдал свои деньги и ждал прибытия зарубежного товара. Однако преступник обещание не выполнил, а деньги истратил.

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Чиланзарского района в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 168-4 ("Мошенничество") Уголовного кодекса страны. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и ведут поиск других возможных жертв.

Напомним, в апреле в Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций предупредили жителей о мошеннических случаях взимания штрафов за нарушение режима самоизоляции. 

"Встречаются случаи, когда граждане получают sms-сообщения, содержащие определенную дату или координаты географического местоположения, с текстом: "Вы нарушили правило карантина и должны оплатить штраф в размере пяти БРВ в соответствии со статьей 54 Кодекса об административной ответственности", — рассказали в ведомстве.

Также сообщения содержат упоминание о возможности оплатить этот штраф не выходя из дома и специальный номер пластиковой карты для последующего перевода денег.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, Узбекистан, Иран, защитные маски, мошенничество, мошенник



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