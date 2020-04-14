В Узбекистане мошенники начали "штрафовать" за нарушение режима самоизоляции

В период карантина злоумышленники всячески пытаются воспользоваться ситуацией и ввести граждан в заблуждение с помощью различных схем, заявили в "Узкомназорат".

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане мошенники рассылают сообщения о штрафах за нарушение режима самоизоляции, предупредили в Государственной инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.

"Встречаются случаи, когда граждане получают SMS-сообщения, содержащие определенную дату или координаты географического местоположения, с текстом: "Вы нарушили правило карантина и должны оплатить штраф в размере пяти БРВ в соответствии со статьей 54 Кодекса об административной ответственности", — рассказали в ведомстве.

Также сообщения содержат упоминание о возможности оплатить этот штраф не выходя из дома и специальный номер пластиковой карты для последующего перевода денег.

"Узкомназорат" призвала граждан никогда не сообщать незнакомцам какую-либо личную и важную информацию об электронных средствах.

Если вы получили подобное фейковое сообщение, незамедлительно расскажите об этом сотрудникам правоохранительных органов, позвонив по номеру 102.

Напомним, ранее в Интерполе заявили, что мошенники, пользуясь высоким спросом на защитные маски и другие предметы медицинского назначения во время пандемии коронавируса, создают для их "продажи" поддельные онлайн-магазины, веб-порталы, аккаунты в социальных сетях и адреса электронной почты.

Преступники пользуются банковскими счетами, зарегистрированными в других регионах, особенно в Европе, чтобы продемонстрировать себя надежными экспортерами в данной сфере.