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Блогер из Ташкента попал в скандальную историю

Блогер из Ташкента попал в скандальную историю

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Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200622/14389372/Bloger-iz-Tashkenta-popal-v-skandalnuyu-istoriyu.html

На видео молодые люди подходят к машине, в которой, по сообщению местных СМИ, сидели блогер с другом. Им сказали выйти, а на отказ начали пинать машину.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В Ташкенте блогер Gonzo G попал в скандальную историю: в Сети появилось видео его конфликта с парнями, в ГУВД уже выступили с комментарием.

На видео молодые люди подходят к машине, в которой, по сообщению местных СМИ, сидели блогер с другом. Их сказали выйти, а на отказ начали пинать машину.

"По данному факту сообщаем, что заснятые на видео события произошли 21 июня примерно в 21.15 часов на улице Истикбол в Мирабадском районе. 23-летний Александр Д. находился в собственном автомобиле марки "Нексия" вместе с 22-летним Гайдаром А, после чего к ним подошли несколько человек и потребовали выйти из авто", - говорится в сообщении.

 Сотрудники ППС, несшие службу на данном участке, установили и задержали 24-летнего Улугбека М. и 18-летнего Уктама Ж.

Для принятия законных мер молодых людей в присутствии понятых и свидетелей произошедшего доставили в отдел внутренних дел № 2 УКД ОВД Мирабадского района.

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Однако все оказалась довольно просто: эти люди ранее уже общались и поссорились по телефону. При встрече у них произошел конфликт, который засняли прохожие, а сотрудники правоохранительных органов тут же отреагировали.

 В настоящее время по заявлению Александра Д. проводится проверка.

Теги:
Видео, блогер, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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