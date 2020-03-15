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Кашлял и пугал пассажиров в метро: в Казахстане арестовали блогера-шутника

© Sputnik / Сергей Венявский
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200315/13676836/Kashlyal-i-pugal-passazhirov-v-metro-v-Kazakhstane-arestovali-blogera-shutnika.html

Молодой человек притворялся больным коронавирусом. Ранее глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что любые провокации вокруг пандемии будут жестко наказываться.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Алма-Аты арестовали на 10 суток молодого человека, который решил разыграть пассажиров метро, изображая кашель больного коронавирусом человека, передает Sputnik Казахстан.

Свой розыгрыш блогер снимал на видео, показывая реакцию людей на его кашель.

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На кадрах видно, как ошеломленные и испуганные люди старались отсесть, однако некоторых пранкер останавливал, чтобы демонстративно еще раз кашлянуть.

23-летнего шутника нашли и арестовали на десять суток по статье "Мелкое хулиганство".

Официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек назвала действия молодого человека кощунством на фоне ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что перед началом судебного процесса блогер публично принес гражданам свои извинения.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что любые провокации вокруг коронавируса будут жестко наказываться.

На данный момент, в республике выявлено шесть случаев заболевания вирусом COVID-19.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 154 тысячи человек. Число скончавшихся - 5 809, вылечившихся - более 75 тысяч.

Теги:
коронавирус, метро, арест, шутка, блогер, Казахстан



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