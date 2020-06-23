Сложное дело раскрыто: сотрудники ГУВД задержали убийцу таксиста из Ферганы

Это дело не могли раскрыть 6 месяцев. Преступником оказался воспитанник детского дома 1998 года рождения.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Мужчина, убивший таксиста из Ферганы полгода назад, задержан, сообщают в ГУВД.

Пятого января этого года в социальных сетях распространилась информация о том, что без вести пропал водитель автомобиля марки Cobalt. 58-летний мужчина работал таксистом и курсировал по маршруту "Коканд-Ташкент". Позже его тело с телесными повреждениями было найдено около реки Ангрен, а автомобиль – на территории махалли "Янгиабад" в городе Ангрене.

Грабитель таксистов задержан в Ташкенте >>

ГУВД Ташкентской области и Генпрокуратора раскрыли дело. Преступником оказался воспитанник детского дома У. Ю. 1998 года рождения.

"Подозреваемый рассказал, что 5 января в Ахангаране он пришел на стоянку и предложил 58-летнему водителю отвезти его в Бешарыкский район Ферганской области. Перед отъездом он попросил водителя заехать в одну из махаллей около реки Ангрен. Когда они подъехали к реке, молодой человек ударил по голове водителя куском металла. Затем он вытащил его из машины и начал бить камнем по голове", - говорится в информации.

Когда водитель потерял сознание, парень взял его деньги и телефон. В это время мужчина очнулся и хотел позвать людей на помощь. Тогда подозреваемый нанес ему несколько ножевых ранений. Таксист скончался на месте, а юноша скинул его труп с высоты, как и все вещественные доказательства.

По данным правоохранительных органов, парень признал свою вину. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 97.