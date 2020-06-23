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Knife

В Намангане мужчина зарезал свою бывшую девушку на глазах у всех

© Flickr / Mr Korn Flakes
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200623/14396069/V-Namangane-muzhchina-zarezal-svoyu-byvshuyu-devushku-na-glazakh-u-vsekh.html

Девушка отказалась жить вместе со своим бывшим парнем, после чего тот пришел на рынок, где она работала, и зарезал на глазах у всех.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. В Намангане мужчина зарезал свою бывшую девушку на рынке у всех на глазах, в УВД уже прокомментировали данный инцидент.

"Восемнадцатого июня в 13.00 между 40-летней гражданкой С. О. и ее бывшим сожителем, 41-летним гражданином А. И., произошел конфликт. Он предложил ей снова жить вместе, однако после того, как женщина отказалась, А. И. пришел в ярость", - говорится в сообщении.

Уже к вечеру того же дня мужчина в состоянии алкогольного опьянения заявился в "Магазин прессы" на рынке "Сардоба", в котором его бывшая работала продавщицей.

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Снова учинив скандал, он сзади ударил ножом девушку, которая скончалась на месте от полученных ран.

Городская прокуратура Намангана возбудила уголовное дело по части первой статьи 97 Уголовного кодекса. А. И. был арестован по статье 221 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана.

Теги:
Наманган, семейная ссора, поножовщина, нож, Убийство, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие



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