Бетонная плита попала в окно скоростного поезда Afrosiyob в Ташкенте

Во время строительства мост метрополитена, проходящего поверх железнодорожных путей, был залит бетоном, который не успел затвердеть.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Куски бетона со строящегося моста Сергелийской линии метро в Ташкенте повредили окно поезда Afrosiyob, информируют в МВД.

"На 5-м тупике 3378-го километра железнодорожной станции С. Рахимов треснуло окно электровоза скоростного пассажирского поезда Afrosiyob из-за попадания на него твердого предмета", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что во время строительства мост метрополитена, проходящего поверх железнодорожных путей, был залит бетоном, который не успел затвердеть. Это и стало причиной попадания бетонных осколков на лобовое стекло поезда Afrosiyob, двигавшегося по направлению "Бухара-Ташкент".

По данному факту Управление обеспечения безопасности вокзала "Ташкент-Южный" проводит расследование.

На Сергелийской ветке метро устанавливают первые рельсы - фото >>

Напомним, в начале июня на Сергелийской ветке метро в Ташкенте началась прокладка первых рельсов. Также завершаются работы по возведению фундамента для установки эскалатора на остановках, сборке кирпича, облицовке наружного фасада мрамором, прокладке проводов для электрического освещения.