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Колючая проволока

Деятельность 11 участников террористической группы пресечена в Ташкенте

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200701/14456676/Deyatelnost-11-uchastnikov-terroristicheskoy-gruppy-presechena-v-Tashkente.html

По данным следствия, задержанные действовали под влияние сирийских террористов, и планировали выехать в эту страну для совершения "хижрата" и "джихада".

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники МВД, СГБ Узбекистана, ГУВД и СГБ Ташкента 30 июня задержали в столице и области членов международной террористической организации "Тавхид ва жиход катибаси"*.

Как рассказали в пресс-службе МВД Узбекистана, правоохранители провели обыски по восьми адресам на территории Алмазарского и Шайхантахурского районов столицы в рамках возбужденного уголовного дела. В результате 11 лиц были задержаны и отправлены на допрос.

"По имеющимся сведениям, данные лица попали под влияние боевиков, действующих на сегодня в рядах ТЖК международной террористической ораганизации в Сирии, создали в Ташкенте подпольную группу, в ходе своих незаконных собраний обсуждали скачанные в интернете видеоролики экстремистского характера, в целях совершения "хижрат" и "джихад" планировали выехать в Сирийскую Арабскую Республику", — говорится в сообщении МВД.

В домах у задержанных террористов правоохранители обнаружили вещественные доказательства.

Ведется следствие.

Ранее в ходе рейда в столице были задержаны 23 террориста. По данным сотрудников правоохранительных органов, эти люди попали под влияние находящегося сегодня в Сирии гражданина Узбекистана А. Абдукаххарова.

* "Тавхид ва жиход катибаси" ("Единобожие и джихад") — международная террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России. 

Теги:
Ташкент, Борьба с терроризмом, Сирия, Террористы



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