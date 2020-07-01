Деятельность 11 участников террористической группы пресечена в Ташкенте

По данным следствия, задержанные действовали под влияние сирийских террористов, и планировали выехать в эту страну для совершения "хижрата" и "джихада".

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сотрудники МВД, СГБ Узбекистана, ГУВД и СГБ Ташкента 30 июня задержали в столице и области членов международной террористической организации "Тавхид ва жиход катибаси"*.

Как рассказали в пресс-службе МВД Узбекистана, правоохранители провели обыски по восьми адресам на территории Алмазарского и Шайхантахурского районов столицы в рамках возбужденного уголовного дела. В результате 11 лиц были задержаны и отправлены на допрос.

"По имеющимся сведениям, данные лица попали под влияние боевиков, действующих на сегодня в рядах ТЖК международной террористической ораганизации в Сирии, создали в Ташкенте подпольную группу, в ходе своих незаконных собраний обсуждали скачанные в интернете видеоролики экстремистского характера, в целях совершения "хижрат" и "джихад" планировали выехать в Сирийскую Арабскую Республику", — говорится в сообщении МВД.

В домах у задержанных террористов правоохранители обнаружили вещественные доказательства.

Ведется следствие.

Ранее в ходе рейда в столице были задержаны 23 террориста. По данным сотрудников правоохранительных органов, эти люди попали под влияние находящегося сегодня в Сирии гражданина Узбекистана А. Абдукаххарова.

* "Тавхид ва жиход катибаси" ("Единобожие и джихад") — международная террористическая организация, запрещенная в Узбекистане и России.