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Автомобильные воры

В Фергане преступник попытался украсть автозапчасти на 4,9 млн сумов

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200702/14460250/V-Fergane-prestupnik-popytalsya-ukrast-avtozapchasti-na-49-mln-sumov.html

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент, он заключен под стражу. Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Учкуприкском районе Ферганской области задержан человек, похитивший запасные части для автомобиля ГАЗ-53 с чужого склада, сообщили в МВД Узбекистана.

Пресс-служба МВД Узбекистана
В Фергане преступник попытался украсть автозапчасти на 4,9 млн сумов

По данным следствия, 19 июня житель улицы Заковат Учкупринского района А.О. обратился в районный ОВД с заявлением, в котором указал, что в промежуток с 17 по 18 июня неизвестный человек незаконно проник на склад, расположенный недалеко от квартиры, и украл два радиатора и восемь рессоров (упругие элементы подвески) от автомобиля ГАЗ-53.

Кража под напряжением: злоумышленники срезали электропровода >>

Общую стоимость пострадавший оценил в 4,9 миллиона сумов. В ходе проведения оперативного розыска было установлено, что данное преступление совершил Н. Ж. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Теги:
МВД Узбекистана, автомобиль, Фергана, кража



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