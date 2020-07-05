В Хорезме парень шантажировал девушку интимными фото — он арестован

Злоумышленник был задержан на месте происшествия с вещественными доказательствами во время совместной операции Хорезмского областного ОВД и регионального отделения при Генпрокуратуре.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Хорезме задержали 30-летнего молодого человека, который шантажировал свою 22-летнюю знакомую интимными снимками и видео. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным следствия, в обмен на личные материалы и неразглашение информации злоумышленник требовал 15,86 миллиона сумов.

Семья потерпевшей согласилась на сделку. Шантажиста задержали 24 июня вечером в момент передачи денег от матери девушки.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

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Однако, как позднее выяснилось, задержанный не раз вымогал деньги у потерпевшей. В связи с этим статью переквалифицировали на более тяжкую — "Повторное или мошенническое вымогательство со стороны опасного рецидивиста".

На данный момент, злоумышленник арестован.

Ведется следствие.