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Мужчина имитирует вскрытие автомобиля

За пару часов: как в Ташкенте поймали автомобильного вора

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Потерпевший признался, что оставил открытым окно со стороны переднего пассажирского сиденья, чем и воспользовался злоумышленник.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В Ташкенте сотрудники уголовного розыска УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района в течение нескольких часов задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба.

"Третьего июля примерно в 20.15 часов в УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района обратился 35-летний Мураджон М., который в своем заявлении просил принять меры к неизвестному, похитившему из салона принадлежащего ему автомобиля "Мерседес" ноутбук", - говорится в информации.

Оказалось, что потерпевший оставил автомобиль возле многоэтажного дома на массиве ТТЗ-1, где проживает, и ненадолго отлучился. При этом, признался мужчина, он оставил открытым окно со стороны переднего пассажирского сиденья, чем и воспользовался злоумышленник.

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По данному факту следственным отделом при УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 169 ("Кража") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В результате оперативно-розыскных через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении кражи жителя Ташкентской области 50-летнего Бахтиёра А. Следствие продолжается.

Теги:
Происшествие, Ташкент, Ташкент, автомобиль, автомобили, кража, Кража, воры, вор, Узбекистан, Узбекистан



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