В Ташкенте загорелся автомобиль

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Ташкенте, в Сергелийском районе, загорелся автомобиль, сообщает ГУВД. Видеозапись попала в Сеть.
"Шестнадцатого июля примерно в 09.39 на улице Шокирариқ напротив строящегося здания произошло возгорание автомобиля марки Tico, относящегося к управлению канализации при ГУП "Сувсоз". На место происшествия были вызваны сотрудники службы пожарной безопасности Управления МЧС по городу Ташкенту", - говорится в информации.
Водитель автомобиля, 45-летний Илхом И., не пострадал.
Жертв нет. Предварительной причиной возгорания оказалась неисправность бензонасоса.