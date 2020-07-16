В Ташкенте загорелся автомобиль

Сейчас лечение в инфекционных больницах республики продолжают 6 263 пациента, 60 из них находятся в тяжелом состоянии, 7 — в крайне тяжелом.

Антимонопольный комитет предложил предоставить потребителям право самим выбирать счетчики на электроэнергию и газ. Их установка и пломбирование будет осуществляться за счет поставщика.

По данным Сената Олий Мажлиса, в Узбекистане растет число девочек и девушек, которые становятся мамами в 13-14 лет, когда, по сути, они сами еще дети. Примерно половина из них росли без матери или отца. Также негативное влияние оказывает недостаток денег в семье.