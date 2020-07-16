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Пожар

В Ташкенте загорелся автомобиль

© Sputnik / Владимир Федоренко
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200716/14557015/V-Tashkente-zagorelsya-avtomobil.html

Жертв в данном происшествии нет. Предварительной причиной возгорания оказалась неисправность бензонасоса.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Ташкенте, в Сергелийском районе, загорелся автомобиль, сообщает ГУВД. Видеозапись попала в Сеть.

"Шестнадцатого июля примерно в 09.39 на улице Шокирариқ напротив строящегося здания произошло возгорание автомобиля марки Tico, относящегося к управлению канализации при ГУП "Сувсоз". На место происшествия были вызваны сотрудники службы пожарной безопасности Управления МЧС по городу Ташкенту", - говорится в информации.

Водитель автомобиля, 45-летний Илхом И., не пострадал.

В Ташкенте загорелся автомобиль
ГУВД
В Ташкенте загорелся автомобиль

Жертв нет. Предварительной причиной возгорания оказалась неисправность бензонасоса.

Теги:
Происшествие, автомобилисты, автомобили, автомобиль, тушение пожара, пожарные, пожар, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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