Грузовик столкнулся с легковым авто - двое погибли

В результате столкновения в Самаркандской области водитель легкового авто и его пассажир скончались от полученных телесных повреждений на месте трагедии.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В воскресение ранним утром на трассе, ведущей из Бухары в Ташкент, в Самаркандской области произошла трагедия. По данным Следственного департамента при МВД Узбекистана, водитель грузового автомобиля марки DAF ТЕ 95ХF, двигаясь из Бухары в Ташкент, выехал на противоположную сторону и столкнулся с автомобилем марки Lacetti.

В результате столкновения водитель легкового авто и его пассажир скончались от полученных телесных повреждений на месте трагедии.

По данному факту Следственным управлением при УВД Самаркандской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы") Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время ведется предварительное следствие.

Напомним, месяц назад подобное смертельное ДТП произошло в Наманганской области.

В результате столкновения водитель "Дамаса" и пассажир скончались на месте ДТП, еще один человек, который находился на заднем сиденье автомобиля, госпитализирован с телесными повреждениями.