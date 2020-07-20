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Смертельное ДТП в Самаркандской области

Грузовик столкнулся с легковым авто - двое погибли

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200720/14585060/Gruzovik-stolknulsya-s-legkovym-avto---dvoe-pogibli.html

В результате столкновения в Самаркандской области водитель легкового авто и его пассажир скончались от полученных телесных повреждений на месте трагедии.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В воскресение ранним утром на трассе, ведущей из Бухары в Ташкент, в Самаркандской области произошла трагедия. По данным Следственного департамента при МВД Узбекистана, водитель грузового автомобиля марки DAF ТЕ 95ХF, двигаясь из Бухары в Ташкент, выехал на противоположную сторону и столкнулся с автомобилем марки Lacetti.

В результате столкновения водитель легкового авто и его пассажир скончались от полученных телесных повреждений на месте трагедии.

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Пресс-служба МЧС
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По данному факту Следственным управлением при УВД Самаркандской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы") Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время ведется предварительное следствие.

Напомним, месяц назад подобное смертельное ДТП произошло в Наманганской области. 

В результате столкновения водитель "Дамаса" и пассажир скончались на месте ДТП, еще один человек, который находился на заднем сиденье автомобиля, госпитализирован с телесными повреждениями.

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Следственный департамент при МВД Узбекистана, Самаркандская область, ДТП



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