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Рядом с рынком Ташкента произошел пожар

Рядом с рынком Ташкента произошел пожар

МЧС
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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В процессе тушения возгорания были задействованы шесть пожарно-спасательных экипажей Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Рядом с рынком "Жомий" в Ташкенте произошел сильный пожар, сообщает МЧС республики.

"Возгорание в нескольких строительных магазинах началось в 15.34. В процессе тушения были задействованы шесть пожарно-спасательных экипажей Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента", - говорится в информации.

Согласно данным, уже в 16.01 пламя было локализовано, а в 16.14 полностью ликвидировано. Площадь возгорания превысила 200 кв. м. 

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В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.

Теги:
Происшествие, МЧС Узбекистана, МЧС, тушение пожара, пожарные, пожар, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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