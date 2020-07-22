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Группа молодых людей устроила потасовку на улице Чопонота в Ташкенте

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200722/14605405/Gruppa-molodykh-lyudey-ustroila-potasovku-na-ulitse-Choponota-v-Tashkente.html

Несколько участников конфликта скрылись в места происшествия, семеро были доставлены в ближайший отдел внутренних дел.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Сотрудники патрульно-постовой службы пресекли конфликт с участием более десяти молодых людей на улице Чопонота в Ташкенте, следует из сообщения пресс-службы Главного управления внутренних дел (ГУВД) столицы.

О происшествии сотрудников правоохранительных органов проинформировали жители 3-го квартала Чиланзарского района. 

"На место незамедлительно прибыли сотрудники 4-го батальона бригады ППС ГУВД Ташкента. При виде патрульного автомобиля несколько человек скрылись, семеро были задержаны и доставлены в ближайший отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств", — рассказали в ГУВД.

По данным пресс-службы ведомства, у одного из задержанных, ранее судимого 28-летнего Э. Ш., при личном досмотре в салоне автомобиля были обнаружены три ножа, а в барсетке — три флакона "Тропикамида", один флакон "Риноксила", шесть таблеток "Селофена".

В настоящее время отдел внутренних дел № 4 УКД ОВД Чиланзарского района ведет проверку, в ходе которой будут установлены личности других участников инцидента. Затем действиям всех молодых людей дадут правовую оценку.

Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент, Конфликт, скандал



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