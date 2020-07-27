В Москве пресекли теракт в людном месте - ФСБ РФ

Преступником оказался гражданин одной из центральноазиатских республик, в Москве он жил на съемной квартире.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении теракта в российской столице, передает РИА Новости.

По данным силовой структуры, у заброшенных гаражей в подмосковных Химках был обнаружен подозрительный мужчина. При попытке задержания он открыл огонь и был ликвидирован. У него нашли автомат Калашникова и гранаты.

Сообщается, что террористической группировкой, в которой состоял мужчина, планировался теракт в одном из людных мест Москвы. Также известно, что убитый - гражданин одной из центральноазиатских республик, в Москве он жил на съемной квартире. При ее обыске силовики обнаружили доказательства того, что бандит был связан с сирийскими террористами в Сирии и готовил теракт.

"При обыске в арендованной преступником квартире ... обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами МТО в Сирии и готовил массовый расстрел граждан", - добавляется в сообщении.

Сейчас ведется розыск возможных соучастников преступника.

Напомним, несколько дней назад ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудников правоохранительных структур в Кабардино-Балкарии, его планировали члены ИГ*.

По месту их конспиративного проживания в Нальчике найдено готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками ИГ, где обсуждался планируемый теракт.

* — международная террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран