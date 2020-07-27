По делу о прорыве дамбы в Сырдарье задержаны девять человек

В настоящее время 9 человек были привлечены к ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и в отношении них избрана мера пресечения заключение под стражу.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Пресс-служба Генеральной прокуратуры предоставила дополнительную информацию о следственных действий по уголовному делу касательно Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.

Согласно экспертному заключению, обрушение водохранилища плотины было вызвано следующими факторами:

- ошибки и упущения в проектной документации;

- ошибки в строительстве;

- ошибки в эксплуатации.

В настоящее время 9 человек, должностные лица, заказчик "Сирдарё сув қурилиш инвест", проектировщик ООО UzGip, генеральный подрядчик - "Узтемирйулкурилишмонтаж", подрядчик - "Резаксой сув қурилиш", "Тупаланг Шеробод", Министерства водного хозяйства, дирекция эксплуатации были привлечены к ответственности по соответствующим статьям (167, 205, 207, 209, 258) Уголовного кодекса, и в отношении них избрана мера пресечения заключение под стражу.

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Срок предварительного расследования был продлен Генеральной прокуратурой на 5 месяцев.

Напомним, трагедия в Сырдарье произошла рано утром 1 мая. Тогда в результате прорыва дамбы затопило несколько близлежащих районов Узбекистана и соседнего Казахстана. Десятки тысяч жителей эвакуированы на безопасные территории.