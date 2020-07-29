14:40 29 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
В Ташкенте задержали женщину при попытке продажи своего ребенка

Жительница Ташкента пыталась продать ребенка за 5 тысяч долларов

Пресс-служба МВД Узбекистана
Происшествия
Получить короткую ссылку
13800
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200729/14647412/Zhitelnitsa-Tashkenta-pytalas-prodat-rebenka-za-5-tysyach-dollarov.html

Злоумышленница и ее сожитель были задержаны сотрудниками ГУВД в момент получения денег за своего младенца.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В ГУВД столицы поступила информация о том, что молодая женщина планирует продать своего трехмесячного малыша за 5 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенок
УзА
Женщина в Навоийской области продала своего ребенка за 15 млн сумов

Оперативными сотрудниками ГУВД Ташкента совместно с работниками органов прокуратуры были разработаны и проведены оперативные мероприятия. По итогам этой деятельности злоумышленница и ее сожитель задержаны в момент получения денег за младенца.

Материалы переданы в районные органы прокуратуры для принятия законных мер.

Около месяца назад в Ташкенте молодые супруги также пытались продать ребенка за 9 тысяч долларов. Пара и покупательница были задержаны с поличным при получении оплаты за младенца. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Торговля несовершеннолетними".

Теги:
дети, Ташкент, Задержание, МВД Узбекистана, торговля людьми



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Модель на первом модном показе дизайнерских масок в Сеуле
Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото
Военные РФ перехватили над Черным морем самолет-разведчик США — видео
Под знаком пандемии
Уроки пандемии: как коронавирус меняет экономику Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться