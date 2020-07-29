Жительница Ташкента пыталась продать ребенка за 5 тысяч долларов

Злоумышленница и ее сожитель были задержаны сотрудниками ГУВД в момент получения денег за своего младенца.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В ГУВД столицы поступила информация о том, что молодая женщина планирует продать своего трехмесячного малыша за 5 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативными сотрудниками ГУВД Ташкента совместно с работниками органов прокуратуры были разработаны и проведены оперативные мероприятия. По итогам этой деятельности злоумышленница и ее сожитель задержаны в момент получения денег за младенца.

Материалы переданы в районные органы прокуратуры для принятия законных мер.

Около месяца назад в Ташкенте молодые супруги также пытались продать ребенка за 9 тысяч долларов. Пара и покупательница были задержаны с поличным при получении оплаты за младенца. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Торговля несовершеннолетними".