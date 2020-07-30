32-летний житель Канликульского района, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В Каракалпакстане по вине пьяного водителя погиб инспектор профилактики, подполковник Мансур Ганибаев, сообщает МВД Узбекистана.

"ДТП произошло 29 июля в 1:40 на 868-869 километре автомагистральной дороги А-380-Гузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу. Автомобиль Nexia-1 стоял на обочине дороги", - говорится в сообщении.

Машина принадлежала Жанибеку Танатову, который раньше работал помощником инспектора профилактики, а теперь служит на общественной основе. Кроме владельца, в автомобиле находился старший инспектор профилактики ОП ОПП ОВД Кунградского района подполковник Мансур Ганибаев, несший службу на своем участке автомагистрали.

В машину врезался автомобиль Nexia-3, ехавший по встречной дороге. Как оказалось, 32-летний житель Канликульского района К.Б., находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.

МВД Узбекистана В Каракалпакстане из-за пьяного водителя погиб подполковник

В результате данного дорожно-транспортного происшествия старший инспектор профилактики ОП ОПП ОВД Кунградского района подполковник М. Ганибаев, от полученных травм скончался на месте происшествия.

На сегодня прокуратурой Кунградского района ведутся следственные действия.

Руководство и личный состав Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан в связи со смертью старшего инспектора профилактики ОВД Кунградского района подполковника Мансура Жангабаевича Ганибаева выразили искренние соболезнования его родным и близким.