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В Каракалпакстане из-за пьяного водителя погиб подполковник

Pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200730/14659441/V-Karakalpakstane-iz-za-pyanogo-voditelya-pogib-podpolkovnik.html

32-летний житель Канликульского района, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. 

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. В Каракалпакстане по вине пьяного водителя погиб инспектор профилактики, подполковник Мансур Ганибаев, сообщает МВД Узбекистана.

"ДТП произошло 29 июля в 1:40 на 868-869 километре автомагистральной дороги А-380-Гузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу. Автомобиль Nexia-1 стоял на обочине дороги", - говорится в сообщении.

Машина принадлежала Жанибеку Танатову, который раньше работал помощником инспектора профилактики, а теперь служит на общественной основе. Кроме владельца, в автомобиле находился старший инспектор профилактики ОП ОПП ОВД Кунградского района подполковник Мансур Ганибаев, несший службу на своем участке автомагистрали. 

В машину врезался автомобиль Nexia-3, ехавший по встречной дороге. Как оказалось, 32-летний житель Канликульского района К.Б., находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. 

В Каракалпакстане из-за пьяного водителя погиб подполковник
МВД Узбекистана
В Каракалпакстане из-за пьяного водителя погиб подполковник

В результате данного дорожно-транспортного происшествия старший инспектор профилактики ОП ОПП ОВД Кунградского района подполковник М. Ганибаев, от полученных травм скончался на месте происшествия. 

На сегодня прокуратурой Кунградского района ведутся следственные действия. 

Руководство и личный состав Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан в связи со смертью старшего инспектора профилактики ОВД Кунградского района подполковника Мансура Жангабаевича Ганибаева выразили искренние соболезнования его родным и близким. 

Теги:
Происшествие, погибшие, погиб, смерть, авария, ДТП, Каракалпакстан, Республика Каракалпакстан, Узбекистан, Узбекистан



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