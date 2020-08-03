18:44 03 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Автомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве.

Угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
Получить короткую ссылку
488 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200803/14692597/Ugrozhayuschiy-vzorvat-bombu-v-Kieve-yavlyaetsya-grazhdaninom-Uzbekistana.html

Известно, что полиция не располагает информацией о том, есть ли бомба у злоумышленника в банке в Киеве или нет.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Гражданин Узбекистана угрожает взорвать бомбу в одном из банков в бизнес-центре в Киеве, сообщает замглавы МВД Украины РИА Новости.

"Имя гражданина Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 рождения. Судя по его соцсетям, это психически нестабильный человек", - пишет на своей страничке в Facebook замглавы МВД Украины.

Угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана
Facebook/Антон Геращенко
Угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана

На данный момент полиция не имеет информации, есть ли бомба у злоумышленника, так как он привязал к своей ноге шнур, который протянут к рюкзаку, и утверждает, что шнур идет напрямую к взрывному устройству.

"Известно, что он требует общения со СМИ и выхода в прямой эфир", - говорится в информации.

Ранее заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева.

Напомним, 21 июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан. 

Теги:
бомба, Террористы, Украина, Украина, Киев, узбекистанец



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента
Кадры с места захвата заложника в Киеве
Кадры с места захвата банка в бизнес-центре в Киеве - видео
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться