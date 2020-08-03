Известно, что полиция не располагает информацией о том, есть ли бомба у злоумышленника в банке в Киеве или нет.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Гражданин Узбекистана угрожает взорвать бомбу в одном из банков в бизнес-центре в Киеве, сообщает замглавы МВД Украины РИА Новости.

"Имя гражданина Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 рождения. Судя по его соцсетям, это психически нестабильный человек", - пишет на своей страничке в Facebook замглавы МВД Украины.

Facebook/Антон Геращенко Угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана

На данный момент полиция не имеет информации, есть ли бомба у злоумышленника, так как он привязал к своей ноге шнур, который протянут к рюкзаку, и утверждает, что шнур идет напрямую к взрывному устройству.

"Известно, что он требует общения со СМИ и выхода в прямой эфир", - говорится в информации.

Ранее заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева.

Напомним, 21 июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан.