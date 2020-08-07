Сотрудники СЭС пяти областей разграбили госбюджет почти на два миллиарда сумов

Председатель верхней палаты парламента заявила, что теперь работа по борьбе с коррупцией будет систематической, целенаправленной и бескомпромиссной.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. На очередном пленарном заседании Сената, которое прошло в формате видео-конференц-связи, глава верхней палаты парламента Танзила Нарбаева озвучила сумму бюджетных средств, присвоенную сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы в регионах.

По представленным данным, должностные лица службы в Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Наманганской областях присвоили более 1 миллиарда 750 миллионов сумов.

"В то время когда глава нашего государства собирает средства для защиты здоровья населения, чтобы как можно быстрее и с наименьшими потерями выйти из кризиса, нет оправдания коррупции со стороны некоторых чиновников," - подчеркнула глава Сената.

По словам Нарбаевой, необходимо жестко контролировать исполнительные органы. В этой связи председатель верхней палаты парламента заявила, что теперь работа по борьбе с коррупцией будет систематической, целенаправленной и бескомпромиссной.

Эффективность общественного контроля в этой системе невысока, не работает и закон, предусматривающий общественный контроль. Кроме того, Нарбаева отметила необходимость разработки единого документа, направленного на систематическое сокращение бедности.

Напомним, власти Узбекистана ожидают от Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) кредит в размере 200 миллионов долларов на модернизацию системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы страны.

Заместитель премьера, министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков и президент АБР Масацугу Асакава в формате видеоконференции обсудили механизмы поддержки со стороны банка в период пандемии коронавируса.