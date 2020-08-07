15:54 07 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск
Аппарат для ИВЛ

Сотрудники СЭС пяти областей разграбили госбюджет почти на два миллиарда сумов

© Sputnik / Павел Львов
Происшествия
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200807/14725346/Sotrudniki-SES-pyati-oblastey-razgrabili-gosbyudzhet-pochti-na-dva-milliarda-sumov.html

Председатель верхней палаты парламента заявила, что теперь работа по борьбе с коррупцией будет систематической, целенаправленной и бескомпромиссной.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. На очередном пленарном заседании Сената, которое прошло в формате видео-конференц-связи, глава верхней палаты парламента Танзила Нарбаева озвучила сумму бюджетных средств, присвоенную сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы в регионах.

По представленным данным, должностные лица службы в Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Наманганской областях присвоили более 1 миллиарда 750 миллионов сумов.

"В то время когда глава нашего государства собирает средства для защиты здоровья населения, чтобы как можно быстрее и с наименьшими потерями выйти из кризиса, нет оправдания коррупции со стороны некоторых чиновников," - подчеркнула глава Сената.

По словам Нарбаевой, необходимо жестко контролировать исполнительные органы. В этой связи председатель верхней палаты парламента заявила, что теперь работа по борьбе с коррупцией будет систематической, целенаправленной и бескомпромиссной.

Национальная валюта Узбекистана — сум
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Андижанском ЦСЭБ выявлено хищение почти на 160 млн сумов

Эффективность общественного контроля в этой системе невысока, не работает и закон, предусматривающий общественный контроль. Кроме того, Нарбаева отметила необходимость разработки единого документа, направленного на систематическое сокращение бедности.

Напомним, власти Узбекистана ожидают от Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) кредит в размере 200 миллионов долларов на модернизацию системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы страны. 

Заместитель премьера, министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков и президент АБР Масацугу Асакава в формате видеоконференции обсудили механизмы поддержки со стороны банка в период пандемии коронавируса.

Теги:
Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия, Танзила Нарбаева, Сенат Олий Мажлиса, заседание



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мы на карантине, но поем оду дыне: как проходит фестиваль бухарской сладости
Мы на карантине, но поём оду дыне: как проходит фестиваль бухарской сладости
МЧС России направил в Бейрут спасателей и врачей
На помощь жителям Бейрута отправились российские врачи и спасатели МЧС
Инфографика: Постсоветские страны по численности вооруженных сил
Вооруженные силы в странах бывшего СССР

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться